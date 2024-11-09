Что будет с пенсиями в 2025 году

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на проект закона о Государственном бюджете Украины, в 2025 году минимальная пенсия для пенсионеров останется без изменений, то есть она будет уровне 2024 года.

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Обратите внимание! Таким образом, минимальная пенсия составляет 2 361 гривну, а максимальная – 23 610 гривен.

А согласно Бюджетной декларации на 2025 – 2027 год, следующее повышение соцпоказателей состоится только в 2028 году.

Какие пенсии получают украинцы в 2024 году:

Менее 3 тысяч гривен получают 26,14% пенсионеров,

Более 10 тысяч гривен – 12,48% пенсионеров,

По состоянию на 1 июля средняя пенсия украинского пенсионера, который не работал, составляла 5 816,62 гривны,

Для тех, что продолжили работать, она достигла 6 216,20 гривны.

В то же время пенсионеров в следующем году ожидает индексация, которая традиционно пройдет в марте, заявляет министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона. Кроме того, для некоторых будет определенное повышение размера выплат летом, если произойдут изменения в законодательство.