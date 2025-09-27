У 2025 році жінки зможуть виходити на пенсію у 65 років за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Це мінімальний поріг, який дає право на виплати за віком, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
При цьому, визначити суму майбутньої пенсії можна самостійно: або за допомогою офіційної формули, або через пенсійний калькулятор на сайті фонду.
При цьому, розмір жіночої пенсії від:
- Стажу: адже більше відпрацьованих років, то вища виплата.
- Рівня зарплати: чим вона була більшою, тим більший коефіцієнт розрахунку.
- Пільг: статуси "дитини війни", "ветерана війни" або "почесного донора" значно підвищують розмір виплат.
То скільки отримає жінка з мінімальним стажем?
Згідно із розрахунком, який можна зробити на сайті ПФУ, якщо у 2025 році 65-річна жінка має лише 15 років стажу та протягом життя отримувала мінімальну зарплату (8 000 гривень), то її пенсія становитиме близько 1 315 гривень на місяць.
При цьому важливо, що жінка не належить до пільгових категорій. Для ветеранок війни, почесних донорок чи жінок з особливими заслугами перед державою діють інші, вигідніші умови.
Що відомо про мінімальну пенсію в Україні: коротко про головне
У Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки уряд оприлюднив прогноз щодо зміни мінімальної пенсії. З 1 січня 2026 року її планують підвищити до 2 564 гривень, що означає зростання на 8,6%.
Надалі мінімальна пенсія зростатиме поступово: у 2027 році вона становитиме 2 715 гривень (+5,9%), а у 2028 році досягне 2 859 гривень (+5,3%). Загалом за три роки виплата збільшиться більш ніж на 11%.