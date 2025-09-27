У 2025 році жінки зможуть виходити на пенсію у 65 років за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Це мінімальний поріг, який дає право на виплати за віком, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

При цьому, визначити суму майбутньої пенсії можна самостійно: або за допомогою офіційної формули, або через пенсійний калькулятор на сайті фонду.

При цьому, розмір жіночої пенсії від:

Стажу: адже більше відпрацьованих років, то вища виплата.

адже більше відпрацьованих років, то вища виплата. Рівня зарплати: чим вона була більшою, тим більший коефіцієнт розрахунку.

чим вона була більшою, тим більший коефіцієнт розрахунку. Пільг: статуси "дитини війни", "ветерана війни" або "почесного донора" значно підвищують розмір виплат.

То скільки отримає жінка з мінімальним стажем?

Згідно із розрахунком, який можна зробити на сайті ПФУ, якщо у 2025 році 65-річна жінка має лише 15 років стажу та протягом життя отримувала мінімальну зарплату (8 000 гривень), то її пенсія становитиме близько 1 315 гривень на місяць.

Розрахунок пенсії через "пенсійний калькулятор" / Скриншот з сайту ПФУ

При цьому важливо, що жінка не належить до пільгових категорій. Для ветеранок війни, почесних донорок чи жінок з особливими заслугами перед державою діють інші, вигідніші умови.

