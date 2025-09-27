Цифра вас шокирует: какую пенсию начислят женщине с минимальной зарплатой и неполным стажем

В 2025 году женщины смогут выходить на пенсию в 65 лет при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа. Это минимальный порог, который дает право на выплаты по возрасту, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

При этом, определить сумму будущей пенсии можно самостоятельно: или с помощью официальной формулы, или через пенсионный калькулятор на сайте фонда.

При этом, размер женской пенсии от:

Стажа: ведь больше отработанных лет, то выше выплата.

ведь больше отработанных лет, то выше выплата. Уровня зарплаты: чем она была больше, тем больше коэффициент расчета.

чем она была больше, тем больше коэффициент расчета. Льгот: статусы "ребенка войны", "ветерана войны" или "почетного донора" значительно повышают размер выплат.

Так сколько получит женщина с минимальным стажем?

Согласно расчету, который можно сделать на сайте ПФУ, если в 2025 году 65-летняя женщина имеет только 15 лет стажа и в течение жизни получала минимальную зарплату (8 000 гривен), то ее пенсия составит около 1 315 гривен в месяц.

Расчет пенсии через "пенсионный калькулятор" / Скриншот с сайта ПФУ

При этом важно, что женщина не относится к льготным категориям. Для ветеранок войны, почетных доноров или женщин с особыми заслугами перед государством действуют другие, более выгодные условия.

