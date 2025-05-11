Чи мають право на пенсію діти зниклого безвісти захисника

Діти військовослужбовців, які зникли безвісти під час воєнних дій, мають право на пенсійне забезпечення від держави. У 2025 році передбачено конкретний порядок призначення такої пенсії, її розмір та умови отримання.

Допомога дітям зниклих безвісти військових

Діти військових, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти, можуть отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний Фонд.

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Пенсія у разі втрати годувальника призначається дітям до 18 років незалежно від факту їх утримання. Якщо ж дитина навчається на денній формі у школі, коледжі чи виші, виплати продовжуються до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Важливо! Діти-сироти мають право на пенсію до 23 років, навіть якщо не навчаються.

Який розмір пенсії для дітей

Розмір такої пенсії для дітей військовослужбовця становить від 30% до 70% його грошового забезпечення. Усе залежить від обставин смерті.

У разі загибелі військовослужбовця під час виконання обов’язків пенсію призначають у таких розмірах:

70% від суми грошового забезпечення (але не менше 7 800 гривень) – одному з батьків, дружині або одній дитині;

по 50% грошового забезпечення (щонайменше 6 100 гривень) – кожній дитині, якщо їх у сім’ї двоє чи більше.

Також, згідно зі статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих захисників та ветеранів надається надбавка до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Важливо! У разі, якщо військовослужбовець загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків, пенсія призначається в розмірі 30% від суми його грошового забезпечення.