Зарплата 8 тисяч гривень: якою буде майбутня пенсія

Українці можуть самостійно розрахувати свою майбутню пенсію. Для цього є спеціальна форма, де потрібно вказати середню зарплату по країні, індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу.

Якою буде пенсія, якщо зарплата 8 тисяч

Для обрахунку майбутньої пенсії важливо у формулі вказати показник середньої зарплати по країні за 3 роки перед виходом на пенсію, передає 24 Канал.

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Формула для розрахунку пенсії виглядає так: середня заробітна плата × індивідуальний коефіцієнт заробітної плати × коефіцієнт страхового стажу (1 рік стажу = 1%).

Відомо, що у 2024 році середня заробітна плата, за даними ПФУ, становила 17 486,60 гривні. Таким чином, якщо особа має 35 років страхового стажу, а її зарплата становить 8 тисяч гривень, то пенсія становитиме:

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати: 8 000 / 17 486,60 = 0,45.

Коефіцієнт страхового стажу: 35 років × 1% = 0,35.

Кінцевий результат майбутньої пенсії: 17 486,60 × 0,45 × 0,35 = 2 754,13 гривні.

Зверніть увагу! Сума розрахунку може змінюватися відповідно до показників кожної людини. Більш точний розрахунок можна дізнатися на сайті ПФУ в особистому кабінеті, де можна скористатися пенсійним калькулятором.