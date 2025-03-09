Зарплата 15 тисяч, а стаж 45 років: яку пенсію можна отримати
- Чоловік зі стажем 45 років і зарплатою 15 тисяч гривень може отримати пенсію понад 9 тисяч гривень у березні 2025 року.
- Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 січня 2025 року складав 5 789 гривень.
Майбутній розмір пенсії залежить як від заробітної плати, так і від довжини страхового стажу. Таким чином, чоловік зі стажем у 45 років та зарплатою у 15 тисяч гривень може отримати пенсію вищу, аніж середня по Україні.
На яку пенсію можна розраховувати із зарплатою 15 тисяч
Цьогоріч у чоловіків, яким виповнилося 65 років, їхній стаж складає 45 років, а зарплата була на рівні 15 тисяч гривень, розрахункова сума пенсії у березні 2025 року становитиме вже понад 9 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на "Економічні новини".
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Однак такий розрахунок проведений без додаткових пільг, які можуть збільшити пенсію, а це статус ветерана війни, дитини війни, почесного донора, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.
Зверніть увагу! Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні складав 5 789 гривень. Водночас у березні середній розмір проіндексованих пенсій виріс на 9,6%.
Водночас як повідомляв OBOZ.UA. ще раніше, якщо чоловік отримував 15 тисяч гривень зарплати, а його стаж склав 35 років, то можна розраховувати на пенсію, яка складатиме десь 4 228,20 гривні,
- Річ у тім, що згідно з даними ПФУ торік, співвідношення зарплати у 15 тисяч до зазначеної середньої зарплати у 16 836 гривень, з якої сплачують єдиний соціальний внесок, складає 0,89.
- Таким чином, враховуючи середню зарплату за 3 останні роки (13 559,41 гривні), 35 років стажу та співвідношення 15 тисяч до середньої зарплати, можна визначити майбутню пенсійну виплату.