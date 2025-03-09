На какую пенсию можно рассчитывать с зарплатой 15 тысяч

В этом году у мужчин, которым исполнилось 65 лет, их стаж составляет 45 лет, а зарплата была на уровне 15 тысяч гривен, расчетная сумма пенсии в марте 2025 года составит уже более 9 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "Экономические новости".

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Однако такой расчет проведен без дополнительных льгот, которые могут увеличить пенсию, а это статус ветерана войны, ребенка войны, почетного донора, особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Обратите внимание! По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составлял 5 789 гривен. В то же время в марте средний размер проиндексированных пенсий вырос на 9,6%.

В то же время как сообщал OBOZ.UA. еще раньше, если человек получал 15 тысяч гривен зарплаты, а его стаж составил 35 лет, то можно рассчитывать на пенсию, которая будет составлять где-то 4 228,20 гривны,