Тривалість відключень у Придністров’ї знову збільшилась

У Придністров’ї знову зросла тривалість відключень. Загалом світла не буде по 8 годин на добу щодня.

Чому відбуваються відключення у Придністров’ї

Віялові відключення у Придністров’ї відбуватимуться двічі на добу. Світло відключатимуть на орієнтовно 4 години кожного разу, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву влади ПМР.

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Графік відключень вирішили переглянути через дисбаланс споживання, що виник у мережі. Виробленого енергоресурсу для забезпечення потреб населення недостатньо

Обсягів енергії, що виробляється, не вистачає на покриття споживання. Новий режим постачання електроенергії дозволить довести рівень енергоспоживання до того, який можуть забезпечити об’єкти генерації,

– йдеться в повідомленні уряду Придністров'я.

Як зазначається в повідомленні, такі відключення також дозволять знизити аварійність мереж.

Зверніть увагу! Місцевих жителів влада закликала скоротити обсяги споживання. Зокрема, через використання альтернативних джерел опалення (наприклад, груб і твердопаливних котлів). Також урядовці порекомендували громадянам встановити електрогенератор для підтримки балансу.