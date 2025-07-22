Ситуація стабільна: як змінився курс злотого наприкінці липня 2025

Курс злотого і надалі залишається стабільним. Його зміни на цьому тижні майже не відчутні.

Як змінився офіційний курс злотого 22 липня? 22 липня, офіційний курс злотого в Україні – 11,50 гривні (+6 копійок, порівняно з 21 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Понад 130 суден тіньового флоту Росії потрапили під санкції: скільки втратить Путін Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках? У банку середній курс злотого, за даними "Мінфіну" змінився таким чином: купівля – 11 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 21 липня);

продаж – 11,58 гривні за злотий (без змін). В обмінниках ситуація також вагомо не змінилась: купівля – 11,40 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін). За скільки сьогодні можна купити 100 злотих? сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за орієнтовно – 1 158 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 150 гривень. Скільки гривень у 100 злотих зараз? у банку за 100 злотих сьогодні можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;

в обміннику при обміні 100 злотих є можливість виручити орієнтовно – 1 140 гривень.