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22 липня, 10:53
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Ситуація стабільна: як змінився курс злотого наприкінці липня 2025

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого в Україні 22 липня становить 11,50 гривні, що на 6 копійок більше, ніж 21 липня.
  • Середній курс злотого в банках: купівля – 11 гривень, продаж – 11,58 гривні; в обмінниках: купівля – 11,40 гривні, продаж – 11,50 гривні.

Курс злотого і надалі залишається стабільним. Його зміни на цьому тижні майже не відчутні.

Як змінився офіційний курс злотого 22 липня?

22 липня, офіційний курс злотого в Україні – 11,50 гривні (+6 копійок, порівняно з 21 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках?

У банку середній курс злотого, за даними "Мінфіну" змінився таким чином:

  • купівля – 11 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 21 липня);
  • продаж – 11,58 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація також вагомо не змінилась:

  • купівля – 11,40 гривні за злотий (+1 копійка);
  • продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих?

  • сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за орієнтовно – 1 158 гривень;
  • в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 150 гривень.

Скільки гривень у 100 злотих зараз?

  • у банку за 100 злотих сьогодні можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;
  • в обміннику при обміні 100 злотих є можливість виручити орієнтовно – 1 140 гривень.