22 липня, 10:53
Ситуація стабільна: як змінився курс злотого наприкінці липня 2025
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні 22 липня становить 11,50 гривні, що на 6 копійок більше, ніж 21 липня.
- Середній курс злотого в банках: купівля – 11 гривень, продаж – 11,58 гривні; в обмінниках: купівля – 11,40 гривні, продаж – 11,50 гривні.
Курс злотого і надалі залишається стабільним. Його зміни на цьому тижні майже не відчутні.
Як змінився офіційний курс злотого 22 липня?
22 липня, офіційний курс злотого в Україні – 11,50 гривні (+6 копійок, порівняно з 21 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках?
У банку середній курс злотого, за даними "Мінфіну" змінився таким чином:
- купівля – 11 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 21 липня);
- продаж – 11,58 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках ситуація також вагомо не змінилась:
- купівля – 11,40 гривні за злотий (+1 копійка);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих?
- сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за орієнтовно – 1 158 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 150 гривень.
Скільки гривень у 100 злотих зараз?
- у банку за 100 злотих сьогодні можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;
- в обміннику при обміні 100 злотих є можливість виручити орієнтовно – 1 140 гривень.