Курс у листопаді: очікувати змін чи стабільності

23 жовтня 2024, 15:47
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Автор: Валерія Городинська

Прогнозується, що у листопаді американська валюта може здивувати стабільністю. Це може тривати навіть до кінця грудня. Як пояснюють, це пов'язано із високим рівнем інфляції в країні, а також, із фінансування від партнерів.

Чи зміниться курс долара у листопаді

Як розповів для 24 Каналу економіст Данило Монін, у листопаді курс може залишитися без суттєвих змін. Ба більше, навіть у грудні змін може не відбутися.

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За словами Данила Моніна, Україна з середини жовтня до кінця року має отримати ще майже 17 мільярдів доларів західного фінансування. Відтак це збільшуватиме міжнародні резерви до кінця року.

 

Данило Монін

Експерт Українського інституту майбутнього

Я вважаю, що НБУ до останнього тижня грудня і природно весь листопад також може спокійно тримати курс на рівні 41 – 41,5 гривні.

Зверніть увагу! Таким чином, наприкінці осені купівля 100 доларів може відбуватиметься без змін – до 4 150 гривень.

Девальвувати гривню точно немає потреби. Крім цього інфляція вже вийшла на рівень вище за прогнози НБУ – 8,6% на рік. Відповідно це друга причина, чому НБУ не зацікавлений у девальвації гривні, бо це підштовхує інфляцію вгору,
– додає економіст Монін.

Водночас якщо є вільні кошти, то експерт радить купляти валюту, адже зайвою вона не буде. Але варто пам'ятати, що можна й не поспішати з цим.

Які в України міжнародні резерви

За інформацією МВФ та НБУ, станом на 30 вересня, офіційні міжнародні резерви України становили майже 39 мільярдів доларів. Водночас станом на кінець серпня вони становили трішки більше, аніж 42 мільярди доларів.