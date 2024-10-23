Курс у листопаді: очікувати змін чи стабільності

Прогнозується, що у листопаді американська валюта може здивувати стабільністю. Це може тривати навіть до кінця грудня. Як пояснюють, це пов'язано із високим рівнем інфляції в країні, а також, із фінансування від партнерів.

Чи зміниться курс долара у листопаді

Як розповів для 24 Каналу економіст Данило Монін, у листопаді курс може залишитися без суттєвих змін. Ба більше, навіть у грудні змін може не відбутися.

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За словами Данила Моніна, Україна з середини жовтня до кінця року має отримати ще майже 17 мільярдів доларів західного фінансування. Відтак це збільшуватиме міжнародні резерви до кінця року.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Я вважаю, що НБУ до останнього тижня грудня і природно весь листопад також може спокійно тримати курс на рівні 41 – 41,5 гривні.

Зверніть увагу! Таким чином, наприкінці осені купівля 100 доларів може відбуватиметься без змін – до 4 150 гривень.

Девальвувати гривню точно немає потреби. Крім цього інфляція вже вийшла на рівень вище за прогнози НБУ – 8,6% на рік. Відповідно це друга причина, чому НБУ не зацікавлений у девальвації гривні, бо це підштовхує інфляцію вгору,

– додає економіст Монін.

Водночас якщо є вільні кошти, то експерт радить купляти валюту, адже зайвою вона не буде. Але варто пам'ятати, що можна й не поспішати з цим.