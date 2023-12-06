Офіційний курс росте надалі: скільки коштує долар

Курс долара від НБУ суттєво коливався у листопаді. Ціна з 36,56 гривні подешевшала майже до 36 гривень. Втім у грудні ціна різко зросла і сягнула позначки у понад 36,6 гривні.

Офіційний курс 6 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 6 грудня становить 36,66 гривні за долар, що на 13 копійок більше, ніж вчорашня вартість курсу.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 39,64 гривні. Ціна опустилася за день на 7 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 7 грудня:

Долар – 36,69 гривні,

Євро – 39,54 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 6 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 36,85 гривні , а продаж – 37,45 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 36,93 гривні , а продаж – 37,43 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,35 гривні, а продаж – 37,45 гривні.

Результати "керованої гнучкості" курсу

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів, що у листопаді порівняно з вереснем ситуація на валютному ринку поліпшилася. Відтак обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі порівняно з вереснем – до 88 мільйонів доларів на день.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 мільйонів доларів порівняно з 128 мільйонів доларів у вересні. А офіційний курс коливається у обидва боки, таким чином реагуючи на зміни на валютному ринку.

Крім того, він додав, що гривня зміцнилася на готівковому ринку – з початку листопада на 0,8%. А різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%.