Ситуація змінюється: як вартість долара опустилася за добу

Американська валюта на готівковому ринку за останню добу втратила ціну. Відтак найсуттєвіше валюта впала у банках, а найменше – в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 22 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,70 гривні (-15 копійок проти 21 березня), а продаж – 39,20 гривні (-20 копійок).

Читайте також Дохід від гривневих вкладів: чи варто чекати змін

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,25 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (-12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,95 гривні (-7 копійок), а продаж – 39,05 гривні (-15 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують за 42,53 гривні (-10 копійок), а продають за 42,78 гривні (-12 копійок).

Курс в обмінниках

Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,70 гривні (-1 копійка), а продаж – 39,19 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-1 копійка), а продаж – (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,40 гривні (+2 копійки), а продаж – 42,89 гривні (-3 копійки).

Чому долар різко поліг вгору

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Пендзин, на сьогодні на внутрішньому ринку валюту ніхто не продає, крім Нацбанку. Водночас регулятор все ж таки наважився опустити курс гривні в ціні.



Олег Пендзин Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Це він зробив для того, щоб піти назустріч Міністерству фінансів.

У березні Мінфін має отримати 4,5 мільярда євро від Європейського Союзу. Ці кошти будуть використані на соціальні потреби

Україна проводить соцвиплати у гривнях, а отримує кошти для цього у євро.

Водночас чим слабший курс нацвалюти, тим більше зможе Міністерство фінансів отримати гривень за одну умовну валюту.

Пендзин каже, що опустивши курс гривні, Нацбанк дав можливість Міністерству фінансів продати регулятору валюту по більш вигідному курсу.

Після отримання фінансування від партнерів, Нацбанк почне укріплювати курс гривні до рівня навіть нижче, ніж 39 гривень.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.