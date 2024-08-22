На якому рівні євро та долар в банках та обмінниках

На готівковому ринку продовжується ріст ціни валют. Євро перевалило в банках, обмінниках та на чорному ринку за понад 46 гривень при купівлі, у той час, як долар сягає від 41,50 до 41,60 гривні.

Курс валют у банках

Станом на 22 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (-10 копійок проти 21 серпня) та продаж – по 41,60 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,60 гривні (+20 копійок), а продаж – по 46,20 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,44 гривні (+4 копійок), а продати – по 41,52 гривні (+3 копійки).

(+4 копійок), а продати – по (+3 копійки). Купівля євро по 45,85 гривні (+15 копійок), а продаж по 46,05 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,21 гривні (+30 копійок), а продають – по 41,68 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(+30 копійок), а продають – по (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,81 гривні (+27 копійок), а продають – по 46,28 гривні (+21 копійка).

По скільки буде долар

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що курс на готівковому ринку може становити від 41,2 гривні до 41,7 гривні за долар.

Золотько додає, що з 19 серпня по 25 серпня очікується різнонаправлений курсовий рух.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту.

Нагадуємо! Минулого тижня курс долара перебував у діапазоні 41,25 – 41,28 гривні за валюту.