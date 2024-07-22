Долар вже сягнув свого максимуму: що буде далі з ціною

Інтервенції НБУ за минулий тиждень сягнули рекордної суми – майже мільярд доларів. Експерт пояснює, що на сьогодні курс долара поки залишатиметься в новому діапазоні ціни. Водночас надмірне укріплення гривні може негативно вплинути на обсяг резервів.

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Як розповідає для 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин, наприкінці минулого тижня, коли курс на міжбанку дійшов до позначки в 41,60 гривні, Нацбанк посилив свої інтервенції.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик За останні два тижні курс злетів на 2,5%. Це досить багато, але й не катастрофічно. Оскільки саме Нацбанк визначає кордон руху й має важелі через валютні резерви, тобто внаслідок інтервенцій, то, відповідно, на сьогодні регулятор показує, що курс рости далі не буде.

Як пояснює Шевчишин, минулого тижня валютні інтервенції НБУ досягли 920 мільйонів доларів – це семитижневий максимум.

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Останній раз такі інтервенції у майже мільярда доларів були наприкінці травня. Тоді ж курс сягнув позначки у 40 гривень й перейшов у новий ціновий діапазон.

За словами аналітика Шевчишина, на 2024 рік прогнозувався середній курс долара у понад 42 гривні за валюту. Однак зараз працює режим керованої гнучкості, а це означає, що саме він визначатиме що надалі буде з курсом.

Зараз не варто сильно укріплювати гривню, адже це спалить золото-валютні резерви України. Втім Нацбанк намагатиметься втримати нацвалюту на тому рівні, аби зберігати дохід українців, які зараз мають депозити в гривнях та ОВДП.

Якщо цього не зробити, то може сформуватися доволі неприємна тенденція для Нацбанку. А саме – коли зростання долара стане настільки високим, що частина депозитів в гривнях почне перетікати саме в долар,

– каже пан Андрій.