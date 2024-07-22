Долар різко подорожчав у липні
Як розповідає для 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин, наприкінці минулого тижня, коли курс на міжбанку дійшов до позначки в 41,60 гривні, Нацбанк посилив свої інтервенції.
Читайте також Нова психологічна позначка: чого чекати від курсу долара цього тижня
За останні два тижні курс злетів на 2,5%. Це досить багато, але й не катастрофічно. Оскільки саме Нацбанк визначає кордон руху й має важелі через валютні резерви, тобто внаслідок інтервенцій, то, відповідно, на сьогодні регулятор показує, що курс рости далі не буде.
Як пояснює Шевчишин, минулого тижня валютні інтервенції НБУ досягли 920 мільйонів доларів – це семитижневий максимум.
Курс валюти цьогоріч
За словами аналітика Шевчишина, на 2024 рік прогнозувався середній курс долара у понад 42 гривні за валюту. Однак зараз працює режим керованої гнучкості, а це означає, що саме він визначатиме що надалі буде з курсом.
Якщо цього не зробити, то може сформуватися доволі неприємна тенденція для Нацбанку. А саме – коли зростання долара стане настільки високим, що частина депозитів в гривнях почне перетікати саме в долар,
– каже пан Андрій.
- Станом на 22 липня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 41,49 гривні за валюту.
- Водночас на готівковому ринку курс продажу валюти коливається в діапазоні від 41,90 до 42 гривень за валюту.