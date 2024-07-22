Доллар резко подорожал в июле

Как рассказывает для 24 Канала эксперт Андрей Шевчишин, в конце прошлой недели, когда курс на межбанке дошел до отметки в 41,60 гривны, Нацбанк усилил свои интервенции.

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик За последние две недели курс взлетел на 2,5%. Это достаточно много, но и не катастрофично. Поскольку именно Нацбанк определяет границу движения и имеет рычаги через валютные резервы, то есть в результате интервенций, то, соответственно, на сегодня регулятор показывает, что курс расти дальше не будет.

Как объясняет Шевчишин, на прошлой неделе валютные интервенции НБУ достигли 920 миллионов долларов – это семинедельный максимум.

Заметьте! Последний раз такие интервенции в почти миллиард долларов были в конце мая. Тогда же курс достиг отметки в 40 гривен и перешел в новый ценовой диапазон.

Курс валюты в этом году

По словам аналитика Шевчишина, на 2024 год прогнозировался средний курс доллара в более 42 гривны за валюту. Однако сейчас работает режим управляемой гибкости, а это значит, что именно он будет определять что в дальнейшем будет с курсом.

Важно! Сейчас не стоит сильно укреплять гривну, ведь это сожжет золотовалютные резервы Украины. Впрочем, Нацбанк будет пытаться удержать нацвалюту на том уровне, чтобы сохранять доход украинцев, которые сейчас имеют депозиты в гривнах и ОВГЗ.

Если этого не сделать, то может сформироваться довольно неприятная тенденция для Нацбанка. А именно – когда рост доллара станет настолько высоким, что часть депозитов в гривнах начнет перетекать именно в доллар,

– говорит господин Андрей.