Долар подорожчав майже усюди

Після того, як офіційний курс долара сягнув нового історичного максимуму, готівковий долар також потягнувся вгору. За останню добу валюта в банках подорожчала від 10 до 14 копійок, а на чорному ринку від 10 до 11 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 14 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,50 гривні (+14 копійок проти 13 червня), а продаж – 41 гривню (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,60 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 44,40 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,95 гривні (+10 копійок), а продаж – 41,06 гривні (+11 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+11 копійок). Євро купують за 44,27 гривні (+7 копійок), а продають за 44,50 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,46 гривні (-6 копійок), а продають – за 41,03 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,90 гривні (-27 копійок), а продаж – 44,63 гривні (+5 копійок).

Прогноз курсу долара наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у червні валютний ринок можна називати періодом "електродолару". Це через те, що тариф на електроенергію стане головним зовнішнім чинником, від якого може залежати вартість валют.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас триватиме призвичаєння ринку до нових коридорів очікуваних коливань з періодичними змінами трендів зі спадного до висхідного і навпаки

Банкір додає, що у період з 17 по 23 червня основні характеристики валютного ринку будуть такими:

міжбанк: 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 гривень за євро,

готівковий ринок: 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.

Очікуване "заморожування" девальваційних процесів ймовірно триватиме щонайменше до кінця червня. А це означає, що можна розраховувати на досить стабільні курсові показники,

– каже Тарас Лєсовий.

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