Орендна плата зросла в 3 рази: де в Україні найдорожче винаймати житло

За рік повномасштабної війни ціни на оренду житла змінилися. Якщо раніше найдорожче було винаймати квартиру у Києві, то зараз на перше місце за вартістю вийшла Закарпатська область.

Перше місце – Закарпаття, друге – Львівщина

За даними Державної служби статистики, вартість оренди однокімнатної квартири з лютого 2022 року по лютий 2023 року зросла аж на 37,4%. Найсуттєвіше – у західних областях.

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Найдорожче винаймати однокімнатну квартиру прийдеться на Закарпатті. Там ціна виросла за рік утричі – до 13 123 гривень.

Друге місце за вартістю посідає Львівська область. Оренда у ціні виросла вдвічі – до 10 996 гривень. Хоч торік в аналогічний період року складала лише 5 468 гривень.

Оренда у ціні виросла вдвічі – до 10 996 гривень. Хоч торік в аналогічний період року складала лише 5 468 гривень. Третє місце, як не дивно, займає місто Київ. Тут оренда не подорожчала, а навпаки – подешевшала на 13,3%. При цьому вартість оренди складає до 7 384 гривень.

Відтак, середня ціна за місячну орендуУявіть, що тільки рік тому ціна складала 4 326 гривень. Тобто вартість

Де найнижчі ціни на оренду

Найменше у ціні обійдеться орендувати житло у прифронтових регіонах. Це Харківська, Запорізька, Сумська області тощо.

До прикладу, ціна оренди однокімнатної квартири у Херсонські області всього 2 905 гривень;

У Миколаївській та Чернігівській областях трішки дорожче – 3 432 та 3 740 гривень відповідно.

Найдешевше на Сумщині – 2 687 гривень.

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Чому ціни на житло ростуть

Як розповідав 24 Каналу Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, пояснив, що попри те, що попит на житло зараз доволі невисокий, ціни вже ростуть через деякі причини, а саме: