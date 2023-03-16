Первое место – Закарпатье, второе – Львовщина

По данным Государственной службы статистики, стоимость аренды однокомнатной квартиры с февраля 2022 по февраль 2023 выросла на 37,4%. Самое существенное – в западных областях.

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Следовательно, средняя цена за месячную аренду составила 5 989 гривен.

Дороже всего снимать однокомнатную квартиру придется на Закарпатье. Там цена выросла за год втрое – до 13 123 гривен.

Представьте, что только год назад цена составляла 4 326 гривен. То есть стоимость выросла более чем на 200%.

Второе место по стоимости занимает Львовская область. Аренда в цене выросла вдвое – до 10 996 гривен. Хотя в прошлом году за аналогичный период года составляла всего 5 468 гривен.

Аренда в цене выросла вдвое – до 10 996 гривен. Хотя в прошлом году за аналогичный период года составляла всего 5 468 гривен. Третье место, как ни странно, занимает Киев. Здесь аренда не подорожала, а наоборот – подешевела на 13,3%. При этом стоимость аренды составляет до 7 384 гривен.

Где самые низкие цены на аренду

Меньше всего в цене обойдется арендовать жилье в прифронтовых регионах. Это Харьковская, Запорожская, Сумская области и т.д.

К примеру, цена аренды однокомнатной квартиры в Херсонской области всего 2 905 гривен;

В Николаевской и Черниговской областях немного дороже – 3 432 и 3 740 гривен соответственно.

Дешевле всего на Сумщине – 2 687 гривен.

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Почему цены на жилье растут

Как рассказывал 24 Каналу Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, пояснил, что, несмотря на то, что спрос на жилье сейчас довольно невысок, цены уже растут по некоторым причинам, а именно: