Збільшили чи ні: яка зарплата військових у 2024 році

Розмір грошового забезпечення українського військового залежить від низки критеріїв. Це і посада, і військове звання тощо. Водночас до зарплати передбачена ще й винагорода, правила нарахування якої змінили у 2023 році. Цікаво, чи зможуть військові отримувати більшу заробітню плату в новому році – детальніше про це, розповідаємо далі.

Скільки грошей уряд виділив на армію

Як повідомляють у Кабміні, доходи держбюджету України на 2024 рік становлять 1 трильйон 768 мільярдів гривень. А пріоритет у ньому становить сектор оборони та безпеки, на який виділено 1 трильйон 692 мільярди гривень.

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Ця сума становить 22,1% ВВП країни.

Крім того, на підтримку ветеранів спрямовано порівняно з минулим роком вдвічі більше – майже 15 мільярдів гривень.

Як повідомив BBC заступник міністра оборони України Юрій Джигир, у 2024 році на виплати військовослужбовцям виділять 751,3 мільярда гривень.

Таким чином, доплати у розмірі 30 та 100 тисяч гривень збережуться.

А усі розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.

З чого складаються виплати військовим

Виплати військовослужбовців на період дії воєнного стану складаються з двох частин:

Це щомісячне грошове забезпечення,

Та додаткова винагорода, а це надбавки у розмірі 30, 50 й 100 тисяч гривень.

Водночас грошове забезпечення поділяють ще на дві частини. Йдеться про:

основне грошове забезпечення – воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років,

додаткове грошове забезпечення – це надбавки за особливості проходження служби.

Надбавки для військовослужбовців

у гірських регіонах бойових дій, на острові Зміїний, є режим секретності завдання, за наукові або спортивні звання.

Нагадуємо, що раніше всі військові у тилу отримували 30 тисяч гривень надбавки. Водночас ті, хто були безпосередньо на фронті, отримували надбавки у розмірі 100 тисяч гривень.

Все змінилося 1 лютого 2023 року, коли були прийняті зміни щодо нарахування надбавок, які тепер залежать від місця, умов та особливостей проведення служби.

Зміни торкнулися лише тих військових, які були в тилу. Їх позбавили винагороди у 30 тисяч гривень. Усім тим, хто бере участь безпосередньо у бойових діях, залишили нагороду у 100 тисяч.

До речі, згідно з постановою Кабміну, грошове забезпечення військових у 2024 році складатиме:

для курсантів військових училищ – 2 350 гривень,

для солдатів строкової служби – по 6 тисяч,

мобілізовані, які перебувають на фронті, але не залучені безпосередньо до боїв – 30 тисяч гривень,

захисники, що виконують спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом – 50 тисяч гривень,

військовослужбовці, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях – 100 тисяч гривень,

ті захисники, які знаходяться на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення в ході служби або ж ті, що потрапили в полон – по 100 тисяч гривень.

Розмір грошового забезпечення військових за посадами

Офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме у 2024 році такі суми:

командир взводу – 28 229 гривень,

– 28 229 гривень, командир батальйону – 36 481 гривню,

– 36 481 гривню, командир бригади/командир полку ССО – 50 173 гривень.

Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ):

стрілець – 20 586 гривень,

– 20 586 гривень, навідник-оператор – 22 268 гривень,

– 22 268 гривень, командир танка – 24 862 гривень,

– 24 862 гривень, головний сержант роти – 26 094 гривні.



Розміри грошового забезпечення військових у 2024 році / Скриншот інфографіки Міноборони