Збільшили чи ні: яка зарплата військових у 2024 році
Розмір грошового забезпечення українського військового залежить від низки критеріїв. Це і посада, і військове звання тощо. Водночас до зарплати передбачена ще й винагорода, правила нарахування якої змінили у 2023 році. Цікаво, чи зможуть військові отримувати більшу заробітню плату в новому році – детальніше про це, розповідаємо далі.
Скільки грошей уряд виділив на армію
Як повідомляють у Кабміні, доходи держбюджету України на 2024 рік становлять 1 трильйон 768 мільярдів гривень. А пріоритет у ньому становить сектор оборони та безпеки, на який виділено 1 трильйон 692 мільярди гривень.
Читайте також Яку пенсію отримують українські військовослужбовці у березніЗверніть увагу! Ця сума становить 22,1% ВВП країни.
Крім того, на підтримку ветеранів спрямовано порівняно з минулим роком вдвічі більше – майже 15 мільярдів гривень.
Як повідомив BBC заступник міністра оборони України Юрій Джигир, у 2024 році на виплати військовослужбовцям виділять 751,3 мільярда гривень.
- Таким чином, доплати у розмірі 30 та 100 тисяч гривень збережуться.
- А усі розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.
З чого складаються виплати військовим
Виплати військовослужбовців на період дії воєнного стану складаються з двох частин:
- Це щомісячне грошове забезпечення,
- Та додаткова винагорода, а це надбавки у розмірі 30, 50 й 100 тисяч гривень.
Водночас грошове забезпечення поділяють ще на дві частини. Йдеться про:
- основне грошове забезпечення – воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років,
- додаткове грошове забезпечення – це надбавки за особливості проходження служби.
Надбавки для військовослужбовців
Нагадуємо, що раніше всі військові у тилу отримували 30 тисяч гривень надбавки. Водночас ті, хто були безпосередньо на фронті, отримували надбавки у розмірі 100 тисяч гривень.
Все змінилося 1 лютого 2023 року, коли були прийняті зміни щодо нарахування надбавок, які тепер залежать від місця, умов та особливостей проведення служби.Зауважте! Зміни торкнулися лише тих військових, які були в тилу. Їх позбавили винагороди у 30 тисяч гривень. Усім тим, хто бере участь безпосередньо у бойових діях, залишили нагороду у 100 тисяч.
До речі, згідно з постановою Кабміну, грошове забезпечення військових у 2024 році складатиме:
- для курсантів військових училищ – 2 350 гривень,
- для солдатів строкової служби – по 6 тисяч,
- мобілізовані, які перебувають на фронті, але не залучені безпосередньо до боїв – 30 тисяч гривень,
- захисники, що виконують спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом – 50 тисяч гривень,
- військовослужбовці, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях – 100 тисяч гривень,
- ті захисники, які знаходяться на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення в ході служби або ж ті, що потрапили в полон – по 100 тисяч гривень.
Розмір грошового забезпечення військових за посадами
Офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме у 2024 році такі суми:
- командир взводу – 28 229 гривень,
- командир батальйону – 36 481 гривню,
- командир бригади/командир полку ССО – 50 173 гривень.
Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ):
- стрілець – 20 586 гривень,
- навідник-оператор – 22 268 гривень,
- командир танка – 24 862 гривень,
- головний сержант роти – 26 094 гривні.
Розміри грошового забезпечення військових у 2024 році / Скриншот інфографіки Міноборони