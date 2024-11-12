Субсидію буде продовжено не всім: кому необхідно додатково звернутись у ПФУ

Українці можуть платити за комуналку менше, завдяки спеціальній державній допомозі. Йдеться про субсидію. Отримати її зможуть не всі.

Кому потрібно звертатись для оформлення субсидії

Громадяни, які ще не отримували субсидію, мають звернутись у ПФУ для оформлення допомоги. Зробити це можна онлайн, офлайн та, навіть, передати необхідні документи поштою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Зверніть увагу! Серед осіб, які отримували субсидію у ПФУ мають звернутись ті домогосподарства, де відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку,

– повідомляє ПФУ.

Які документи потрібні для оформлення субсидії:

заява;

декларація.

Зауважте! У деяких випадках потрібно додати і інші документи, такі як довідка про статус ВПО, договір оренди тощо.