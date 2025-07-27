Після 70 років більше грошей: які доплати за віком зараз

Відповідно до віку в Україні пенсіонерам доплачують до пенсії додаткові виплати від 300 до 570 гривень щомісяця. З віком пенсіонери в Україні можуть розраховувати не лише на основну пенсію, а й на додаткову компенсаційну виплату. Ця надбавка призначається із 70 років.

Хто отримує вікову доплату до пенсії після 70 років?

Відповідно до постанови щодо додаткового соціального захисту окремих осіб, пенсіонерам від 70 до 75 років виплачується надбавка в розмірі 300 гривень, передає 24 Канал.

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За словами експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, така надбавка встановлюється незалежно від кількості стажу.

Наразі виплати зафіксовані на такому рівні:

З 70 років – щомісячна доплата у розмірі до 300 гривень,

З 75 років – доплата 456 гривень,

З 80 років – до 570 гривень.

Водночас якщо пенсія особи перевищує розмір у понад 10 340 гривень, то виплати з віком не виплачуються.

Зауважте! Кожна така надбавка не зараховується наново до пенсії з настанням відповідного віку. Тобто особа у 75 років не отримує як 300 гривень, так і 456 гривень. Її доплата залишається на рівні 456 гривень.

Яка мінімальна пенсія для пенсіонерів, яким понад 70 років?

З березня цього року мінімальна виплати для пенсіонерів дещо змінилися, пише видання На пенсії. Відтак, для людей, віком від 70 до 80 років, мінімальна пенсія становить не менше 3 613 гривень, але за умови:

30 років стажу для жінок,

35 років стажу для чоловіків.

Натомість для пенсіонерів, віком від 80 років – не менше 3 758 гривень, якщо: