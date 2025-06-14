Податки на грошові перекази в 2025 році: як уникнути сплати
У 2025 році українці можуть отримувати певні грошові перекази без сплати податків. Держава встановила чіткі правила, які дозволяють звільнити від оподаткування кошти.
Як уникнути сплати податків за грошові перекази
Попри посилення контролю з боку податкових органів у 2025 році, в Україні діють чіткі правила, за яких грошові перекази на банківські картки не підлягають оподаткуванню. Це стосується як фізичних осіб, так і підприємців, які користуються банківськими послугами для особистих чи сімейних потреб, повідомляє 24 Канал.
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Податкова служба орієнтується на призначення платежу та джерело коштів, адже саме від цього залежить, чи виникне податкове зобов’язання. Тож важливо правильно оформлювати транзакції та зберігати підтверджуючі документи.
Уникнути оподаткування можуть:
- Перекази від близьких родичів. Гроші, що надходять від батьків, дітей, чоловіка чи дружини, звільняються від ПДФО та військового збору. У призначенні платежу обов’язково вказуйте родинний зв’язок, наприклад: "Допомога від батька" або "Переказ на навчання від сестри".
- Державні соціальні виплати. До неоподатковуваних належать пенсії, стипендії, аліменти, субсидії, страхові виплати та допомоги переселенцям.
- Повернення коштів за товар чи послугу. Гроші, які повертають за ненаданий товар або скасовану послугу, не вважаються доходом, якщо у призначенні платежу чітко зазначена причина: "Повернення за товар №123" або "Компенсація за скасоване бронювання".
- Виведення коштів ФОП на особисту картку. Фізичні особи-підприємці можуть переказувати гроші зі свого бізнес-рахунку на особистий без оподаткування, якщо правильно вказують призначення, наприклад: "Виведення доходу ФОП".
- Благодійна та поворотна допомога. Перекази на лікування або підтримку не оподатковуються за умови відповідності нормам Податкового кодексу.