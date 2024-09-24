Данія передасть Україні майже 20 мільйонів доларів: на що будуть витрачені ці кошти

Уряд Данії прийняв рішення передати Україні 130 мільйонів данських крон. Відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно 19,5 мільйонів доларів.

Що відомо про допомогу з Данії

Виділені кошти мають бути витрачені на підтримку української енергосистеми, повідомив данський міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Ларс Аагаард. Це один з найбільших внесків від Данії для України.

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Аагаард наголошує, що Росія порушує правила війни, здійснюючи масовані атаки на електричну та теплову інфраструктуру України. Міністр Данії закликав партнерів підтримати українську енергосистему.

Ларс Аагаард Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Зима вже на підході, і багато українських домівок залишаться без тепла і електрики. І не лише це: звичайні працівники енергетичного сектора, які без упину виконують свою роботу, стають мішенню. Ми повинні зробити все можливе, щоб українська енергетична система була максимально сильною.

Данська допомога буде витрачена на: