Нарешті без Росії: кому і що продавала Україна у 2022 році

7 березня 2023, 17:01
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Джерело:

Forbes

Повномасштабне вторгнення Росії внесло певні зміни в економіку України, адже бізнес почав виживати. Однак вже через деякий час компанії почали оговтуватися від шоку та відновлювати експорт товарів.

Що відбувалося з експортом України у 2022 році

За інформацією Державної митної служби, експорт товарів з України у 2022 році скоротився – до 44,2 мільярда доларів.

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Через повномасштабне вторгнення скорочення вдарило по майже всіх галузях. Однак винятком став експорт IT‑послуг, який навпаки зріс на 6%. 

Відтак найбільшими обсягами експорту стали агропромислова та гірничо‑металургійна галузі. Лідерами серед товарів за вартістю експорту – зернові культури, соняшникова олія та чорні метали.

У які країни найбільше експортували товарів 

У країни Євросоюзу припало понад 63% товарного експорту України. Серед решти країн найбільшими покупцями української продукції стали Туреччина та Китай.

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Цікаво,  що перше місце за обсягом експорту зайняла Польща. Про це йдеться у дослідженні YouControl, який порівняв торішні дані Митниці з показниками 10 місяців 2022 року.

  • Експорт агропромислового комплексу склав 20,9 мільярда доларів, а гірничо-металургійного – 9,1 мільярда доларів;
  • IT експорт склав 7,3 мільярда доларів, машинобудування – 4,2 мільярда доларів. Водночас енергетика зайняла найменше – 1 мільярд доларів.

Автор: Валерія Городинська