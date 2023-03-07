Нарешті без Росії: кому і що продавала Україна у 2022 році
Джерело:Forbes
Повномасштабне вторгнення Росії внесло певні зміни в економіку України, адже бізнес почав виживати. Однак вже через деякий час компанії почали оговтуватися від шоку та відновлювати експорт товарів.
Що відбувалося з експортом України у 2022 році
За інформацією Державної митної служби, експорт товарів з України у 2022 році скоротився – до 44,2 мільярда доларів.
Читайте також В Україні може з'явитися дефіцит помідорів, а ціни різко стрибнути вгоруЧерез повномасштабне вторгнення скорочення вдарило по майже всіх галузях. Однак винятком став експорт IT‑послуг, який навпаки зріс на 6%.
Відтак найбільшими обсягами експорту стали агропромислова та гірничо‑металургійна галузі. Лідерами серед товарів за вартістю експорту – зернові культури, соняшникова олія та чорні метали.
У які країни найбільше експортували товарів
У країни Євросоюзу припало понад 63% товарного експорту України. Серед решти країн найбільшими покупцями української продукції стали Туреччина та Китай.
Актуально Нафтогазові доходи Росії у 2023 впали майже вдвічі – і це тільки за офіційними данимиЦікаво, що перше місце за обсягом експорту зайняла Польща. Про це йдеться у дослідженні YouControl, який порівняв торішні дані Митниці з показниками 10 місяців 2022 року.
- Експорт агропромислового комплексу склав 20,9 мільярда доларів, а гірничо-металургійного – 9,1 мільярда доларів;
- IT експорт склав 7,3 мільярда доларів, машинобудування – 4,2 мільярда доларів. Водночас енергетика зайняла найменше – 1 мільярд доларів.