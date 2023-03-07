Нарешті без Росії: кому і що продавала Україна у 2022 році

Повномасштабне вторгнення Росії внесло певні зміни в економіку України, адже бізнес почав виживати. Однак вже через деякий час компанії почали оговтуватися від шоку та відновлювати експорт товарів.

Що відбувалося з експортом України у 2022 році

За інформацією Державної митної служби, експорт товарів з України у 2022 році скоротився – до 44,2 мільярда доларів.

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Через повномасштабне вторгнення скорочення вдарило по майже всіх галузях. Однак винятком став

Відтак найбільшими обсягами експорту стали агропромислова та гірничо‑металургійна галузі. Лідерами серед товарів за вартістю експорту – зернові культури, соняшникова олія та чорні метали.

У які країни найбільше експортували товарів

У країни Євросоюзу припало понад 63% товарного експорту України. Серед решти країн найбільшими покупцями української продукції стали Туреччина та Китай.

Актуально Нафтогазові доходи Росії у 2023 впали майже вдвічі – і це тільки за офіційними даними

що перше місце за обсягом експорту зайняла Польща. Про це йдеться у дослідженні YouControl , який порівняв торішні дані Митниці з показниками 10 місяців 2022 року.