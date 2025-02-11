Трамп впровадив нові мита: на що діятимуть ці тарифи

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових тарифів. Зміни мають торкнутися імпорту алюмінію та сталі.

Яке мито ввів Трамп

Розмір тарифу, який впровадив Трамп – 25%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зверніть увагу! Тарифи будуть введені для всіх країн, без виключень.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки По суті, ми запроваджуємо 25% мита на весь алюміній і всю сталь без винятку, і це означатиме, що в Сполучених Штатах відкриється багато підприємств.

Трамп наголошує, що ці мита принесуть позитивний результат:

підтримку внутрішнього ринку США;

створення нових робочих місць.

Зміни мають набрати чинності з 4 березня. До того ж, за словами Трампа, згодом ставки тарифів на метали можуть зростати.

Зауважте! Адміністрація нового президента наголосила, що такий жорсткий підхід має бути застосовано для всіх країн. А от Трамп натякну на виняток для Австралії саме через імпорт літаків американського виробництва.