Які надбавки мають особи з інвалідністю внаслідок війни
6 серпня 2024, 17:38Читать новость на русском
Люди, які набули інвалідність унаслідок війни, мають право на надбавки до пенсії. Розмір цих надбавок залежить від ступеня інвалідності.
Які надбавки до пенсій за інвалідністю
Надбавки людям з інвалідністю внаслідок війни визначаються в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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Пенсії, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога для осіб з інвалідністю внаслідок війни підвищуються:
- I група – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- II група – 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- III група – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.