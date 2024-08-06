Які надбавки мають особи з інвалідністю внаслідок війни

Люди, які набули інвалідність унаслідок війни, мають право на надбавки до пенсії. Розмір цих надбавок залежить від ступеня інвалідності.

Які надбавки до пенсій за інвалідністю

Надбавки людям з інвалідністю внаслідок війни визначаються в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також Серпень без пенсії: чому в українців можуть забрати виплати

Пенсії, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога для осіб з інвалідністю внаслідок війни підвищуються:

I група – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; II група – 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; III група – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам з інвалідністю II та III груп з-поміж учасників бойових дій Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для осіб з інвалідністю I групи.