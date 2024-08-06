Какие надбавки к пенсиям по инвалидности

Надбавки людям с инвалидностью вследствие войны определяются в Законе "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь для лиц с инвалидностью вследствие войны повышаются:

I группа – 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

– 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; II группа – 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

– 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; III группа – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! Лицам с инвалидностью II и III групп из числа участников боевых действий Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, предоставляются льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью I группы.