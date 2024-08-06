Які надбавки до пенсій за інвалідністю
Надбавки людям з інвалідністю внаслідок війни визначаються в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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Пенсії, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога для осіб з інвалідністю внаслідок війни підвищуються:
- I група – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- II група – 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- III група – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.