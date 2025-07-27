Нові виплати українцям з дітьми: проєкт закону вже схвалено

Нещодавно було схвалено законопроєкт щодо підтримки сімей з дітьми. Саме він передбачає підвищення допомоги при народженні дитини та кожної наступної дитини з виплатою у 50 тисяч гривень, а при вагітності та пологах – 7 тисяч гривень щомісяця.

Які будуть нові виплати на дітей?

Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді, Тарас Мельничук, грошова допомога стосується, як вагітних жінок, так і сімей з новонародженими дітьми, передає 24 Канал.

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Також, якщо законопроєкт ухвалять остаточно, то грошову підтримку отримуватимуть ще й ті, хто виховує дитину самотужки, або ж веде у перший клас школяра.

Нагадуємо, що законопроєкт пропонує надавати допомогу в такому порядку та розмірі:

Допомогу вагітним жінкам та після пологів – розмір становитиме 7 тисяч гривень на одну дитину на місяць для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування,

Одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини – 50 тисяч гривень,

Допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку одному з батьків дитини, опікуну, бабусі, дідусеві чи іншому родичу,

Допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" – йдеться про відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною закладам дошкільної освіти одному із батьків чи законному представнику,

Одноразова грошова допомога учням перших класів "Пакунок школяра" – йдеться про 5 тисяч гривень.

Зауважте! Відповідно до проєкту закону, у документі також прописано, що у випадку попиту та нестачі місць для здобуття дошкільної освіти керівники закладів за рахунок коштів з місцевих бюджетів зобов'язані компенсувати батькам кошти, які були сплачені за здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.