Як подати на аліменти в Польщі?

Одним із основних варіантів є подання заяви через консульство України в Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на сервіс "Аліменти Онлайн".

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Консульство може надати необхідну інформацію та допомогу в підготовці документів. Також можна скористатися послугами адвоката, який спеціалізується на сімейному праві, щоб отримати професійну консультацію. Процедура подання на аліменти складається з наступних етапів:

Підготовка документів на аліменти

Вам знадобляться такі документи, як копія паспорта та ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують ваші доходи (якщо є) та заява на отримання аліментів.

Звернення до консульства

Після підготовки документів потрібно звернутися до консульства України в Польщі. Воно допоможе з оформленням заяви та надсиланням її до відповідного суду в Україні.

Подання заяви до суду

Заява на аліменти буде подана до суду за місцем проживання відповідача (тобто того, хто зобов'язаний сплачувати аліменти).

Отримання рішення суду

Після розгляду справи суд винесе рішення про стягнення аліментів. Це рішення буде надіслано вам, і ви зможете використовувати його для отримання аліментів.

Які документи потрібні?

Копія паспорта;

Ідентифікаційний код;

Свідоцтво про народження дитини;

Документи про доходи (це може бути довідка з місця роботи або інші документи, що підтверджують ваш фінансовий стан).

Заява на отримання аліментів.

Скільки чекати на оформлення аліментів?

Терміни оформлення аліментів можуть варіюватися в залежності від багатьох факторів. Зазвичай, процес може зайняти від кількох місяців до року.

Якщо ви не подали всі необхідні документи або вони оформлені неправильно, це може призвести до затримок. Якщо ваша справа має складні обставини, такі як спір про батьківство або фінансові труднощі, це може затягнути процес.

Який мінімальний розмір аліментів?

Мінімальний розмір аліментів на одну неповнолітню дитину становить 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

Для дітей до 6 років – 1 281,5 гривні (прожитковий мінімум 2 563 гривні).

Для дітей від 6 до 18 років – 1 598 гривень (прожитковий мінімум 3 196 гривень).

Також є верхня межа для аліментів. Максимальна сума не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

для дітей до 6 років – 25 630 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 31 960 гривень.

Таким чином, розмір аліментів залежить від прожиткового мінімуму та доходів платника. Мінімальні суми можуть змінюватися залежно від віку дитини, а при високих доходах платника суд може призначити більшу суму виплат.