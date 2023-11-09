Рівень мінімальної та максимальної пенсії зросте: яких сум чекати у 2024 році
Пенсіонерів у 2024 році чекатимуть зміни. Відтак їхні пенсійні виплати зростуть відповідно до показників, які заклали у бюджеті на наступний рік. Йдеться про нові суми для мінімальної та максимальної пенсій.
На скільки зростуть пенсії в Україні
- Мінімальна пенсія
Зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні наступного року рівень мінімальної пенсії теж зміниться. Сума зросте до 2 361 гривні з 1 січня 2024 року.
Читайте також Бюджет-2024: Рада остаточно затвердила показники на наступний рікНагадуємо, 9 листопада Верховна рада України остаточно затвердила проєкт бюджету 2024 року. Відтак показники доходів бюджету збільшили на 22 мільярди гривень – до 1,768 трильйона гривень.
Крім того, мінімальна пенсія у 2022 та 2023 роках не змінювалася. Вона становила 2 093 гривні.
- Максимальна пенсія
Максимальний рівень пенсійних виплат виплачується у десятикратному розмірі, тобто за показниками бюджету на наступний рік – на рівні 23 610 гривень. Сума зросла фактично на 2,6 тисячі гривень.
Індексація 2024: кого чекає
Наступного року для деяких категорій громадян передбачена індексація, як було цьогоріч навесні. Перерахунок пенсій відбудеться у три етапи: в січні, березні та липні.
- З січня підвищення отримують ті, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії. Про це ми писали вище.
- У січні та липні пенсіонери, які отримують мінімальні пенсії у 65 років з повним страховим стажем, можуть розраховувати на нові пенсії.
- У березні підвищення чекатиме усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом.