Які пільги надаються мобілізованим військовослужбовцям в Україні

Відповідно до оновленого закону про мобілізацію, що набув чинності у травні, мобілізовані в Україні мають низку пільг. Серед них грошові пільги, соціальні та правові.

Які пільги мають мобілізовані

Мобілізовані громадяни отримують всі права та пільги військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Мобілізовані громадяни мають ті ж права та пільги, що й інші військовослужбовці ЗСУ.

Їм виплачується щомісячне грошове забезпечення, додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану і 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Відпустки для мобілізованих

За сімейними обставинами військовослужбовцям надається відпустка до 10 календарних днів.

військовослужбовцям надається відпустка до 10 календарних днів. За станом здоров'я відпустка надається у разі хвороби або лікування після поранення.

Інші права мобілізованих

Медична допомога у військових госпіталях.

Збереження місця роботи та заробітку.

Звільнення від сплати єдиного соціального внеску.

Підприємницька діяльність не припиняється.

Час служби зараховується до страхового та трудового стажу.

Виплата військової пенсії під час служби.

Звільнення від штрафів за кредитами.

У разі загибелі мобілізованого під час бойових дій, рідні отримують одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.