Які пільги мають особи зі статусом "ветеран праці"

Особи зі статусом "ветеран праці" мають право на різноманітні пільги. Ця можливість регулюється законом України "Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Які пільги надаються ветеранам праці

На пільги мають право особи з офіційним статусом "ветерана праці". Тобто, ті, яким було надане відповідне посвідчення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Посвідчення і нагрудний знак ветерана праці видають за місцем проживання ветерана органи праці та соціального захисту населення, а ветеранам-військовослужбовцям – органи, які здійснюють їхнє пенсійне забезпечення,

– йдеться в повідомлені Мінсоцполітики.

Зверніть увагу! Попри те, що перелік пільг для ветеранів доволі великий, більшість з цих можливостей на практиці не реалізується. Зокрема, через недостатнє фінансування.

Ветерани праці мають право на такі пільги: