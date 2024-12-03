Які пільги надаються ветеранам праці

На пільги мають право особи з офіційним статусом "ветерана праці". Тобто, ті, яким було надане відповідне посвідчення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Посвідчення і нагрудний знак ветерана праці видають за місцем проживання ветерана органи праці та соціального захисту населення, а ветеранам-військовослужбовцям – органи, які здійснюють їхнє пенсійне забезпечення,

– йдеться в повідомлені Мінсоцполітики.

Зверніть увагу! Попри те, що перелік пільг для ветеранів доволі великий, більшість з цих можливостей на практиці не реалізується. Зокрема, через недостатнє фінансування.

Ветерани праці мають право на такі пільги: