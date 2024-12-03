Які пільги надаються ветеранам праці
На пільги мають право особи з офіційним статусом "ветерана праці". Тобто, ті, яким було надане відповідне посвідчення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Посвідчення і нагрудний знак ветерана праці видають за місцем проживання ветерана органи праці та соціального захисту населення, а ветеранам-військовослужбовцям – органи, які здійснюють їхнє пенсійне забезпечення,
– йдеться в повідомлені Мінсоцполітики.
Зверніть увагу! Попри те, що перелік пільг для ветеранів доволі великий, більшість з цих можливостей на практиці не реалізується. Зокрема, через недостатнє фінансування.
Ветерани праці мають право на такі пільги:
- переважне право на встановлення у їхніх оселях домашніх телефонів;
- звільнення від земельного податку;
- звільнення від плати за землю;
- першочергове безоплатне зубопротезування (винятком є протезування з використанням коштовного каміння);
- переважне право на обслуговування в лікувально-профілактичних закладах (зокрема, на першочергову шпиталізацію);
- переважне право на обслуговування в аптеках;
- право на отримання додаткової відпустки строком на 2 тижні за рік (при цьому, не відбувається збереження заробітної плати) тощо.