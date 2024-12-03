Какие льготы предоставляются ветеранам труда

На льготы имеют право лица с официальным статусом "ветерана труда". То есть, те, которым было предоставлено соответствующее удостоверение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Удостоверение и нагрудный знак ветерана труда выдают по месту жительства ветерана органы труда и социальной защиты населения, а ветеранам-военнослужащим – органы, которые осуществляют их пенсионное обеспечение,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Обратите внимание! Несмотря на то, что перечень льгот для ветеранов довольно большой, большинство из этих возможностей на практике не реализуется. В частности, из-за недостаточного финансирования.

Ветераны труда имеют право на следующие льготы: