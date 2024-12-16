Які пільги мають дружини загиблих військовослужбовців в Україні

Уряд визначив низку пільг для подружжя військовослужбовців, зокрема передбачено знижки на різні послуги. Крім того, для подружжя загиблих військових визначено певний перелік безкоштовних послуг.

Які пільги мають дружини загиблих

Пільги надаються згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", повідомляє 24 Канал з посиланням на Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Читайте також Які виплати отримають учасники бойових дій у 2025 році

Перелік послуг, що надаються безкоштовно:

Першочергове зубопротезування, за винятком протезів із дорогоцінних металів;

Отримання ліків та медичних виробів, прописаних лікарем;

Санітарно-курортне лікування або компенсація витрат на нього.

Важливо! Це стосується лише офіційно зареєстрованих шлюбів.

Знижки на деякі послуги

Деякі послуги для родин загиблих військовослужбовців можуть бути доступні зі знижкою 50%. Це стосується таких витрат:

Оплата житлово-комунальних послуг;

Квартплата.

Також передбачено зниження вартості палива, зокрема рідкого, за умови, що члени сім'ї загиблого проживають у будинку без центрального опалення.

Важливо! Знижка на квартплату та ЖКП надається лише в разі, якщо житло відповідає певним стандартам.

Додаткова виплата сім'ям військових

Після загибелі військовослужбовця його родина може отримати близько 1 мільйона гривень від держави. Виплати надають наступним категоріям:

Батькам загиблого;

Дружині/чоловіку;

Дітям до 18 років;

Тим, хто перебував на утриманні загиблого.

Важливо! Ці кошти розподіляються порівну серед усіх осіб, однак виплата не здійснюється одразу повністю. Спочатку родина отримує 20% суми, а залишок виплачується протягом наступних 40 місяців.