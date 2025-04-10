10 квітня, 17:09
Надходження у місцеві бюджети зросли: завдяки чому відбулося їх збільшення
Основні тези
- У І кварталі 2025 року платники податків сплатили у місцеві бюджети 115,6 мільярда гривень, що на 18,2% більше, ніж у минулому році.
- Найбільше коштів місцеві бюджети отримали від податку на доходи фізосіб, який склав 63,9 мільярда гривень, на 21,3% більше, ніж торік.
Платники податків за І квартал 2025 року сплатили у місцевий бюджет 115,6 мільярда гривень. Це на 17,8 мільярда гривень чи 18,2% більше ніж у аналогічний період торік.
Від чого місцеві бюджети отримують найбільше коштів
Майже 55,3% від усієї суми надходжень це податок на доходи від фізосіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
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У І кварталі 2025 року загальний розмір цього податку сягнув – 63,9 мільярда гривень. Це на 21,3% більше ніж тогорічний показник.
Серед основних джерел надходжень у бюджет також варто виділити:
- єдиний податок – 19,8 мільярда гривень (на 13,3% більший ніж у аналогічний період торік);
- податок на майно – 12,8 мільярда гривень (на 14,3% більший);
- податок на прибуток підприємств – 11,4 мільярда гривень (на 11% більший);
- рентна плата, що здійснюється за користування надрами загальнодержавного значення – 1,1 мільярда гривень (на 5,8% більша);
- акцизний податок (з товарів вироблених в Україні) – 620,2 мільйона гривень (на 78,1% більший);
- туристичний збір – 66,4 мільйона гривень (більше на 30,9%).