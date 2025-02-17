На рахунках українців стало менше грошей: у НБУ назвали причини
- Обсяг коштів на рахунках підприємств у січні 2025 року зменшився на 53 мільярди гривень через сезонні фактори, включаючи сплату річних податків.
- Обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 0,1% в січні.
Обсяг коштів на рахунках підприємств у банках України у січні 2025 року зменшився на 53 мільярди гривень і становить нині 2 трильйони 725 мільярдів гривень. Які причини на це повпливати, читайте далі.
Чому скоротилися кошти на рахунках українців
Надходження на рахунки клієнтів зазвичай зростають наприкінці календарного року під впливом сезонних факторів, а на початку наступного – скорочуються. Така тенденція спостерігалася ще в довоєнний період, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані НБУ.
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Водночас обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом січня зріс на 0,1%, тоді як у січні минулого року цей показник зменшувався.
Ситуативні відпливи коштів з рахунків бізнесу в січні, що зумовлені сезонними чинниками, зокрема сплатою річних податків та зборів, не мають впливу на стан ліквідності банківської системи,
– йдеться в повідомлені.
Торішні сезонні коливання відтоку коштів не позначилися на ліквідності банківської системи. У результаті за 2024 рік обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках зріс на 12%, а на рахунках підприємств – на 19%.
За нашими прогнозами та очікуваннями банків зі свіжого опитування, обсяг вкладень клієнтів зростатиме і в 2025 році. Такі очікування фіксувалися впродовж всього 2024 року,
– пояснили у пресслужбі.
За даними Національного банку України, обсяг гривневих коштів клієнтів у банківських установах станом на початок лютого 2025 року становить 1 трильйон 800 мільярдів гривень. З початку повномасштабного військового вторгнення цей показник зріс у два рази.