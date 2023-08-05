Чому не всі пенсіонери отримують вікову надбавку після 70 років

Український уряд запровадив вікову надбавку для пенсіонерів, яка автоматично додаватиметься після 70-річчя українця. Проте не всі зможуть її отримати, чому пояснюємо далі.

Хто може отримати вікову надбавку

На таку надбавку можуть розраховувати пенсіонери, які досягли віку 70 років. Однак, ця виплата надається лише при певних умовах.

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Якщо сума пенсії менше ніж 10 340 гривень, ви можете отримати доплату за віком, більше – допомога не надається.

Яка надбавка за віком в Україні

300 гривень – від 70 до 74 років включно;

496 гривень – від 75 до 79 років включно;

570 гривень – від 80 років.

Як отримати вікову надбавку

Така доплата нараховується автоматично. Відповідно до досягнення пенсіонером вказаного віку.

Які надбавки пенсіонер може отримати в Україні

Пенсіонер може не отримати виплату у місяць, коли настає вказаний вік, якщо перерахунок його пенсії уже відбувся. Тобто надбавка буде додаватися у майбутньому.

Для підвищення суми пенсії, український уряд запровадив спеціальну доплату у розмірі 800 гривень. Її можна отримати якщо:

пенсіонер потребує особливого догляду;

особа досягла 80 років;

громадянин проживає самостійно.