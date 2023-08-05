Хто може отримати вікову надбавку
На таку надбавку можуть розраховувати пенсіонери, які досягли віку 70 років. Однак, ця виплата надається лише при певних умовах.
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Якщо сума пенсії менше ніж 10 340 гривень, ви можете отримати доплату за віком, більше – допомога не надається.
Яка надбавка за віком в Україні
- 300 гривень – від 70 до 74 років включно;
- 496 гривень – від 75 до 79 років включно;
- 570 гривень – від 80 років.
Як отримати вікову надбавку
Така доплата нараховується автоматично. Відповідно до досягнення пенсіонером вказаного віку.
Які надбавки пенсіонер може отримати в Україні
Для підвищення суми пенсії, український уряд запровадив спеціальну доплату у розмірі 800 гривень. Її можна отримати якщо:
- пенсіонер потребує особливого догляду;
- особа досягла 80 років;
- громадянин проживає самостійно.