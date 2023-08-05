Хто може отримати вікову надбавку

На таку надбавку можуть розраховувати пенсіонери, які досягли віку 70 років. Однак, ця виплата надається лише при певних умовах.

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Якщо сума пенсії менше ніж 10 340 гривень, ви можете отримати доплату за віком, більше – допомога не надається.

Яка надбавка за віком в Україні

300 гривень – від 70 до 74 років включно;

496 гривень – від 75 до 79 років включно;

570 гривень – від 80 років.

Як отримати вікову надбавку

Така доплата нараховується автоматично. Відповідно до досягнення пенсіонером вказаного віку.

Зауважте! Пенсіонер може не отримати виплату у місяць, коли настає вказаний вік, якщо перерахунок його пенсії уже відбувся. Тобто надбавка буде додаватися у майбутньому.

Які надбавки пенсіонер може отримати в Україні

Для підвищення суми пенсії, український уряд запровадив спеціальну доплату у розмірі 800 гривень. Її можна отримати якщо:

пенсіонер потребує особливого догляду;

особа досягла 80 років;

громадянин проживає самостійно.

Зверніть увагу! У серпні деякі пенсіонери зможуть отримати допомогу до 5 000 гривень від держави. Дізнатися чи входите ви у цей перелік можна тут.