Кто может получить возрастную надбавку
На такую надбавку могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 70 лет. Однако эта выплата предоставляется только при определенных условиях.
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Если сумма пенсии меньше 10 340 гривен, вы можете получить доплату по возрасту, больше – помощь не предоставляется.
Какая надбавка по возрасту в Украине
- 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
- 570 гривен – от 80 лет.
Как получить возрастную надбавку
Такая доплата начисляется автоматически. Согласно достижению пенсионером указанного возраста.
Какие надбавки пенсионер может получить в Украине
Для повышения суммы пенсии украинское правительство ввело специальную доплату в размере 800 гривен. Ее можно получить если:
- пенсионер нуждается в особом уходе;
- лицо достигло 80 лет;
- гражданин проживает без помощи других.