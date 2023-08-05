Кто может получить возрастную надбавку

На такую надбавку могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 70 лет. Однако эта выплата предоставляется только при определенных условиях.

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Если сумма пенсии меньше 10 340 гривен, вы можете получить доплату по возрасту, больше – помощь не предоставляется.

Какая надбавка по возрасту в Украине

  • 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
  • 496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
  • 570 гривен – от 80 лет.

Как получить возрастную надбавку

Такая доплата начисляется автоматически. Согласно достижению пенсионером указанного возраста.

Какие надбавки пенсионер может получить в Украине

Для повышения суммы пенсии украинское правительство ввело специальную доплату в размере 800 гривен. Ее можно получить если:

  • пенсионер нуждается в особом уходе;
  • лицо достигло 80 лет;
  • гражданин проживает без помощи других.