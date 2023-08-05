Кто может получить возрастную надбавку

На такую надбавку могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 70 лет. Однако эта выплата предоставляется только при определенных условиях.

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Если сумма пенсии меньше 10 340 гривен, вы можете получить доплату по возрасту, больше – помощь не предоставляется.

Какая надбавка по возрасту в Украине

300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;

496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен – от 80 лет.

Как получить возрастную надбавку

Такая доплата начисляется автоматически. Согласно достижению пенсионером указанного возраста.

Заметьте! Пенсионер может не получить выплату в месяц, когда наступает указанный возраст, если перерасчет его пенсии уже произошел. То есть надбавка будет прибавляться в будущем.

Какие надбавки пенсионер может получить в Украине

Для повышения суммы пенсии украинское правительство ввело специальную доплату в размере 800 гривен. Ее можно получить если:

пенсионер нуждается в особом уходе;

лицо достигло 80 лет;

гражданин проживает без помощи других.

Обратите внимание! В августе некоторые пенсионеры смогут получить пособие до 5 000 гривен от государства. Узнать входите ли вы в этот список можно здесь.