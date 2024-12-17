Дія․Картка: що це і для чого її оформлювати

Українці зможуть отримати спеціальну картку, яка отримала назву "Дія.Картка". Ця опція доступна у декількох українських банках.

Для чого потрібна Дія.Картка

Дія.Картка має стати єдиним місцем для всії державних виплат, повідомляє 24 канал з посиланням на Олега Гороховського.

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Олег Гороховський Співзасновник Monobank Першою виплатою там буде єКнига. Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди. А ще, туди теоретично можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти.

Гороховський уточнює, що для розширення функціоналу цієї картки потрібні відповідні законодавчі зміни.

Плануємо надалі перевести виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021 – 2023 роках. І вже цього місяця запустимо ще одну соціальну виплату,

– зауважив Гороховський.

Як оформити Дія.Картку

Таку картку можна оформити у Monobank уже зараз. Для її отримання необхідно оновити застосунок.

Також Дію.Картку можна оформити у таких банках:

Приватбанк;

А-Банк;

Акордбанк;

Глобус Банк.

Гороховський наголосив, що декілька банків ще перебувають на етапі під'єднання до програми. Зокрема, Sens Bank.