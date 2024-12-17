Для чего нужна Дия.Картка

Дия.Картка должна стать единственным местом для всех государственных выплат, сообщает 24 канал со ссылкой на Олега Гороховского.

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Олег Гороховский Соучредитель Monobank Первой выплатой там будет еКнига. Но надеюсь, все текущие приложения вскоре тоже переедут туда. А еще, туда теоретически можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные средства.

Гороховский уточняет, что для расширения функционала этой карты нужны соответствующие законодательные изменения.

Планируем в дальнейшем перевести выплаты еПоддержки, включая те, что были в 2021 – 2023 годах. И уже в этом месяце запустим еще одну социальную выплату,

– отметил Гороховский.

Как оформить Дия.Картку

Такую карту можно оформить в Monobank уже сейчас. Для ее получения необходимо обновить приложение.

Также Дию.Картку можно оформить в таких банках:

Приватбанк;

А-Банк;

Аккордбанк;

Глобус Банк.

Гороховский отметил, что несколько банков еще находятся на этапе подключения к программе. В частности, Sens Bank.