Допомога ВПО у 2025 році: субсидії на житло та виплати

Для українських внутрішньо переміщених осіб діють чимало організацій, які надають допомогу. Крім допомоги від держави щодо оренди житла, ООН та ЮНІСЕФ пропонують фінансову допомогу для сімей ВПО.

Чи можна отримати ВПО оренду на житло

Відповідно до рівня доходів ВПО, оренди житла в регіоні та кількості людей, які входять у склад сім'ї, переселенці можуть отримати субсидії на оренду житла. В Мінсоцполітики заявляють, що взимку було запущено пілотний проєкт, передає 24 Канал.

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Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури і розширюємо коло тих, хто може скористатися інструментом субсидії на оренду житла для ВПО. Також вводяться зміни, які зроблять цю допомогу ще доступнішою для більшої кількості внутрішньо переміщених осіб,

– розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Які відбулися зміни для ВПО:

кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду, якщо родина і надалі має право на її отримання, допомога продовжуватиметься автоматично ще на пів року. Водночас якщо родина має низькі статки і потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати допомогу і довший період;

формулу розрахунку обов'язкового платежу та розмір субсидії для орендаря змінено: будь-якій родині ВПО буде надаватись субсидія, якщо видатки на оренду в межах встановлених соцнормативів перевищують 20% доходів родини;

дані щодо середньої споживчої ціни оренди квартири оновлено відповідно до цін за поточний рік, а це означає, що субсидія стане більшою;

ВПО зможе отримувати субсидію навіть тоді, коли винаймає лише кімнату, а не квартиру чи будинок;

ВПО та власники житла можуть використовувати власний договір найму;

взяти участь у проєкті щодо оренди житла можуть ВПО, які не лише орендують житло у фізичних осіб чи ФОП, але й в юридичних осіб;

передбачені випадки відмови власника житла від отримання компенсації податків, за бажанням власника.

Грошова допомога від міжнародних організацій

Світовий банк

Допомогу ВПО можуть отримати й від Світового банку, який спільно з Мінсоцполітики України реалізовують проєкт INSPIRE, бюджет якого становить 1,2 мільярда доларів. Проєкт фінансує 29 видів соцвиплат.

ЮНІСЕФ

ВПО також можуть отримати екстрену допомогу у розмірі 10 800 гривень на одну евакуйовану особу (по 3 600 гривень на особу щомісяця впродовж 3 місяців).

Йдеться про проєкт Мінсоцполітики при підтримці ЮНІСЕФ, який було запроваджено торік при евакуації населення з Сумщини та Харківщини. Цьогоріч такі виплати продовжуються для тих, хто подав заявку на допомогу у 2024 році.

Зверніть увагу! Кошти можуть отримати родини ВПО з дітьми, які мають у складі сім'ї особу або дитину з інвалідністю до 18 років, є малозабезпеченими з дітьми до 18 років, є багатодітною сім'єю з дітьми до 18 років, або ж мати чи батько самостійно виховують дитину.

ООН

Всесвітньо продовольча програма ООН спільно з Мінсоцполітики та ПФУ допомагають людям, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії, отримують пенсію або соцдопомогу на рівні менш як 3 250 гривень й не отримують допомогу від різних міжнародних програм, як ВПО.

Така програма діятиме до кінця травня цього року, а виплачують пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям з інвалідністю різницю до суми у 3 250 гривень.