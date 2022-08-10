Які виплати від держави та міжнародних організацій можуть отримати українці під час війни

З початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені покинути рідні домівки. Український уряд та різні міжнародні організації підтримують населення фінансово.

24 канал зібрав перелік усіх виплат від уряду та програм міжнародних організацій, якими можуть скористатися українці. Детальніше читайте у матеріалі.

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Державна допомога для українців

Гроші для працівників та ФОПів

Наймані працівники, а також ФОПи з міст та сіл, де тривають бойові дії, можуть отримати від уряду 6 500 гривень. Заяву на виплату потрібно було оформити через Дію. Зараз податися на цю допомогу вже не можна, однак людини продовжують отримувати гроші.

Зауважимо, що через велику кількість заяв, реєстри ще досі опрацьовують дані. Тому й виникла затримка у виділенні грошей. Однак, якщо ви заповнили заяву, коли це ще можна було зробити, гроші обов'язково надійдуть.

Щомісячна допомога на проживання для ВПО

Внутрішньо переміщенні особи можуть щомісячно отримувати від держави 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень та дитину або людину з інвалідністю. Подати заяву на таку допомогу можуть українці, які виїхали з конкретних громад. Повний список цих громад – за посиланням.

Заповнити заяву можна в ЦНАПі або Дії.

До речі, люди, які евакуювалися з районів, де тривають активні бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу. Виплату здійснює Укрзалізниця прямо на вокзалі. Щоб отримати гроші, потрібно звернутися по них впродовж одного дня після прибуття.

Додамо, що таку одноразову допомогу можуть отримати також українці, які проживають на деокупованих територіях.

Компенсація за комунальні послуги

Держава допомагає й тим громадянам, які приймаються у себе вдома переселенців. Зокрема, їм компенсують 450 гривень комунальних послуг. Щоб отримати гроші, потрібно:

подати заяву про готовність прихистити людей до органу місцевого самоврядування або через сайт Прихисток;

прийнявши переселенців, знову подати заяву;

до 5 числа кожного місяця інформувати орган місцевого самоврядування про кількість днів та переселенців, які проживали.

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Гроші за роботу для переселенців

Підприємці, які візьмуть на роботу осіб зі статусом ВПО, можуть отримати 6 500 гривень за кожного найнятого працівника. Подати заяву на отримання грошей можна – за посиланням.

Міжнародна допомога для українців

Гроші від МК Червоного Хреста в Україні

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначає, кому надавати допомогу. Для цього беруть інформацію з Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та платформи "єДопомога". Виплата становить 2 500 гривень на одну особу.

Допомога від ЮНІСЕФ

Багатодітні сім'ї, які постраждали від війни, можуть отримати по 2 200 гривень на одного члена сім'ї, але не більше ніж на 5 осіб. Для цього потрібно правильно оформити заяву та відправити її сайті ЮНІСЕФ. Детальніше – тут.

Багатоцільова грошова допомога від ООН

Цією допомогою можуть скористатися не лише переселенці, а й мешканці областей, які активно їх приймають. Мовиться про населення:

Вінницької,

Дніпропетровської,

Закарпатської,

Львівської,

Тернопільської,

Хмельницької,

Чернівецької,

Івано-Франківської,

Полтавської областей.

Розмір допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців. Тобто загалом виходить 6 660 гривень на одного члена сім'ї. Щоб отримати гроші потрібно звернутися в БФ "Право на захист" у вашому регіоні.

Всесвітня продовольча програма ООН

Програма передбачає виплату у розмірі 2 220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб. Подаватися на неї не потрібно, гроші виділяють на підставі даних з реєстру переселенців.

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Допомога від Міжнародної організації з міграції

Ця програма передбачає допомогу для переселенців у розмірі 2 220 гривень на місяць на особу. Її надають щонайменше впродовж 3 місяців. Більше інформації – читайте тут.

Гроші від Норвезької ради у справах біженців

Структура виділяє 2 200 гривень переселенцям, які не реєструвалися та не отримували допомогу від ООН чи інших іноземних організацій. Подати заяву на отримання грошей можна лише через WhatsApp за допомогою чат-бота.

Для цього додайте до ваших контактів номер 0 800 609 844, а після того відправте на цей номер повідомлення з текстом: NRC. Далі – дотримуйтеся інструкцій, які отримаєте.

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