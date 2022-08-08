Виплати здійснює український ветеранський фонд у рамках мікрофінансування ветеранського бізнесу для членів родини Захисника або Захисниці, які мають власний бізнес, зареєстровані як фізична особа-підприємець або самозайнята особа.

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Хто може отримати гроші

До 20 тисяч гривень відшкодування на ведення бізнесу можуть отримати ветерани та ветеранки, їхні дружини чи чоловіки, батьки, діти (у тому числі усиновлені) учасників бойових дій, а також родичі загиблих захисників та героїв Небесної сотні.

Для подачі заявки потрібно відповідати одразу трьом критеріям:

бути ветераном чи членом родини ветерана;

бути ФОПом чи самозайнятою особою;

мати статус внутрішньо переміщеної особи, набутий після 24 лютого 2022 року.

Як отримати гроші

Для отримання фінансової підтримки попередньо треба подати документи, а саме:

паспорт заявника з пропискою;

довідку ВПО (скриншот з Дії не підходить);

виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни, свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Як подати заявку та як довго чекати коштів Заявку на отримання коштів можна на сайті Українського ветеранського фонду в розділі мікрофінансування бізнесу за цим посиланням. Документи розглядаються комісією у строк до 10 днів, після чого приймається рішення щодо надання коштів. Якщо ваша заявка відповідає вимогам, після перевірки документів і схвалення кошти ви отримаєте протягом 10 днів.

Зауважують, що програма мікрофінансування ветеранського підприємництва триватиме до закінчення дії воєнного стану.

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