Выплаты осуществляет украинский ветеранский фонд в рамках микрофинансирования ветеранского бизнеса для членов семьи Защитника или Защитницы, имеющих собственный бизнес, зарегистрированных как физическое лицо-предприниматель или самозанятое лицо.

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Кто может получить деньги

До 20 тысяч гривен возмещения на ведение бизнеса могут получить ветераны и ветеранки, их жены или мужья, родители, дети (в том числе усыновленные) участников боевых действий, а также родственники погибших защитников и героев Небесной сотни.

Для подачи заявки нужно соответствовать сразу трем критериям:

быть ветераном или членом семьи ветерана;

быть ФЛПом или самозанятым лицом;

иметь статус внутренне перемещенного лица, приобретенный после 24 февраля 2022 года.

Как получить деньги

Для получения финансовой поддержки предварительно нужно подать документы, а именно:

паспорт заявителя с пропиской;

справку ВПЛ (скриншот из Действия не подходит);

выписку или выписку из ЕГР о ФЛП, или самозанятое лицо;

документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны;

документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны, свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).

Как подать заявку и как долго ждать средств Заявку на получение средств можно получить на сайте Украинского ветеранского фонда в разделе микрофинансирования бизнеса по этой ссылке. Документы рассматриваются комиссией в срок до 10 дней, после чего принимается решение о предоставлении средств. Если ваша заявка отвечает требованиям, после проверки документов и одобрения денежные средства вы получите в течение 10 дней.

Отмечают, что программа микрофинансирования ветеранского предпринимательства будет продолжаться до окончания военного положения.

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