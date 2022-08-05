В ефірі телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пролила світло на питання, пов'язане з підвищенням виплат переселенцям. Вона розповіла, чи стосується цього типу фінансової допомоги індексація, запланована до кінця року, передає 24 канал.

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Виплати не зазнають змін

Міністерка підкреслила, що інфляційний процес виплат для переселенців не стосується. Вони залишаться на тому ж зафіксованому рівні, що й раніше.

Мовиться про:

3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю та

2000 гривень на дорослого.

Зауважимо, що напередодні з'явилась інформація про те, що виплати для вимушено переселених осіб можуть порізати. Але стосуватиметься це, ясна річ, не всіх.

Виплати таки можуть скасувати

Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери", розповів, кого можуть позбавити виплат. Мовиться про тих людей, які після 24 лютого стали на облік, але наразі у регіоні, який їм довелось покинути, не тривають бойові дії.

Водночас він підкреслив, що ті ВПО, які стали на облік ще 2014 року, продовжать отримувати фінансову допомогу. Стосується це також і тих, у чиїх регіонах продовжують тривати активні бойові дії.

Але слід розуміти також економічну складову. Враховуючи ситуацію в країні, виплати для вимушено переселених осіб цілком можуть скоротитись. Це пов'язано зі значним скороченням бюджету.

А от Владислав Мартинчук, адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре", переконаний, що очікувати на згортання цієї програми не варто. Держава продовжить фінансово підтримувати ВПО. Але ті, хто таки подав неправдиві дані, можуть бути не лише знятими з обліку, а й позбавленими виплат.

Є також перелік ВПО, яких позбавлять виплат. Але за умов, що вони:

повернулись до власних домівок, які покинули від початку повномасштабного вторгнення;

перемістились з території громад, які наразі не вказані у переліку – Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська області;

не позбавлені житла – воно не зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок війни, яку розв'язала росія.

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