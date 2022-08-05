В эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович пролила свет на вопрос, связанный с повышением выплат переселенцам. Она рассказала, касается ли этого типа финансовой помощи индексация, запланированная до конца года, передает 24 канал.

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Выплаты не претерпят изменений

Министр подчеркнула, что инфляционный процесс выплат для переселенцев не касается. Они останутся на том же зафиксированном уровне, что и раньше.

Речь идет о:

3000 гривнах на ребенка или лицо с инвалидностью и

2000 гривнах на взрослого.

Заметим, что накануне появилась информация о том, что выплаты для вынужденно переселенных могут порезать. Но это касается, конечно, не всех.

Выплаты все-таки могут отменить

Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", рассказал, кого могут лишить выплат. Речь идет о тех людях, которые после 24 февраля стали на учет, но пока в регионе, который им пришлось покинуть, не продолжаются боевые действия.

В то же время он подчеркнул, что те ВПЛ, которые стали на учет еще в 2014 году, продолжат получать финансовую помощь. Это касается также и тех, в чьих регионах продолжаются активные боевые действия.

Но следует понимать также экономическую составляющую. Учитывая ситуацию в стране, выплаты для вынужденно переселенных вполне могут сократиться. Это связано со значительным сокращением бюджета.

А вот Владислав Мартынчук, адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре", убежден, что ожидать сворачивания этой программы не стоит. Государство продолжит финансово поддерживать ВПЛ. Но те, кто все-таки предоставил ложные данные, могут быть не только сняты с учета, но и лишены выплат.

Есть также перечень ВПЛ, которых лишат выплат. Но при условии, что они:

вернулись в собственные дома, которые покинули с начала полномасштабного вторжения;

переместились с территории общин, которые пока не указаны в перечне – Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская области;

не лишены жилья – оно не подверглось разрушениям или повреждениям вследствие войны, которую развязала россия.

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